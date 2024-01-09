«Феникс» преобразит орловский райцентр за 72 миллиона

Проект реализуют в Новосиле в этом году.

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Проект под названием «Феникс» стал одним из победителей ежегодного всероссийского конкурса, который проводит Министерство строительства. По его итогам распределяется федеральное финансирование. Данный проект обойдётся примерно в 72 миллиона рублей.

В его рамках в Новосиле будет благоустроен исторический центр города. В частности, благоустроенная уличная зона пройдёт по Коммунаров и Маркса, а парадная аллея соединит улицу Маркса с Галереей героев Великой Отечественной войны.

Кроме того, новую жизнь обретёт площадь перед местным Домом культуры. Здесь установят малые архитектурные формы – по мотивам образов чернышенской игрушки.

Всего за время участия в конкурсах Минстроя в регион поступило около миллиарда рублей. Средства направлялись на реализацию 17 проектов в 10 муниципальных образованиях.

ИА «Орелград»