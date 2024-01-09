В зоне СВО погиб многодетный орловец

Накануне его тело предали земле.

Похороны прошли в Орле. Об этом сообщил глава администрации Покровского района Андрей Решетников.

Участника Специальной военной операции звали Сергей Лаврик. Известно, что он погиб в самом конце 2023-го, при выполнении боевого задания.

Лаврик родился в Покровском районе 7 января 1993-го года. Он окончил Вепринецкую среднюю школу, затем переехал в областной центр. У орловца осталось трое детей.

Сергей Лаврик был мобилизован, но после возвращён домой как многодетный отец. Однако затем, летом 2023-го года, сам подписал контракт с Министерством обороны и снова поступил на военную службу. «Говорил, что не мог поступить иначе, считал своим долгом встать на защиту Отечества», – рассказал Решетников.

ИА «Орелград»