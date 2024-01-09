В регионе произошло 15 сбоев в обеспечении теплом, водой и электроэнергией

Член правительства Орловской области обобщил коммунальные итоги праздничных дней.

Сергей Латынин на аппаратном совещании рассказал, что в регионе с 30 декабря по 8 января в работе объектов жизнеобеспечения и ТЭК зафиксированы 15 технологических сбоев. В результате проведения аварийных работ поставка энергетических ресурсов потребителям была обеспечена в кратчайшие сроки, заверил чиновник.

Основным и самым сложным моментом, по словам Сергея Латынина, было отключение электроэнергии в Дмитровском районе в результате выхода из строя подстанции в Курской области. Оперативно были проведены мероприятия по переподключению со стороны Брянской области.

В период аномально низких температур все службы были переведены в режим повышенной готовности. В связи с достижением максимальных параметров теплоносителя для подачи в сеть были зафиксированы случаи разгерметизации систем внутри многоквартирных домов. Слабину дали радиаторы, стояки. Факты оперативно отрабатывали аварийные службы, заявил Сергей Латынин. Зачастую при помощи правоохранителей приходилось вскрывать квартиры.

В результате промерзания и движения грунтов повреждены сети водоснабжения в Орле. Два порыва были оперативно ликвидированы силами Орелводоканала.

В настоящее время все объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме, проинформировал Сергей Латынин. Выявленные недостатки будут учтены при подготовке к отопительному сезону 2024/2025 годов, заверил чиновник.

Коснулись и отдельных адресов. В домах №26 по улице Металлургов и №62 по Маяковского подвалы залила вода. Гортеплоэнерго вчера вечером выехало для откачки, сегодня проблемы будут устраняться, проинформировал мэр Орла Юрий Парахин. Градоначальник отрицает наличие проблем с электроснабжением в доме №24 по Московской.

«Вчера свет был. Информации не поступало», – сказал Юрий Парахин.

Холод в домах 247, 302 по Комсомольской объяснили протечкой в одном из МКД. Из-за этого были снижены параметры в котельной, после устранения их восстановили.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал Жилинспекцию и управление надзорной деятельности вместе с ЦУРом мониторить и оперативно реагировать.

«Никаких не может быть оговорок и длинных сроков. При такой температуре внешней, нужно подключаться по каждому сигналу, даже если где-то это будет чрезмерное, скажем так, обращение», – отметил Андрей Клычков.

ИА “Орелград”