На Орловщине трое погибли в пожарах и один человек пострадал от пиротехники

О происшествиях в праздничные дни рассказал начальник орловского МЧС.

Руководитель ГУ МЧС России по Орловской области генерал-майор внутренней службы Александр Новиков доложил о работе ведомства на аппаратном совещании 9 января. С 30 декабря осуществлено 130 выездов на различного рода происшествия. Из них 27 – на тушение пожаров, в минувшем году в аналогичном периоде было 23, уточнил Александр Новиков. Погибло три человека. Один пострадал при применении пиротехнических изделий.

Большое внимание в работе ведомства уделено профилактическим мероприятиям. О правилах пожарной безопасности рассказывают на сходах, при визитах в социальные учреждения, при посещении лиц из групп риска. Губернатор Орловской области Андрей Клычков поблагодарил всех, кто позволил предотвратить чрезвычайные происшествия и помогал в ликвидации случившихся.

Что касается пиротехники, то, несмотря на запрет продажи и ее использования, отдельные граждане петарды взрывали и запускали салют. 1 января в больницу обратился 42-летний мужчина с травмой. По его словам, ему в руки ребенок дал пиротехническое изделие, которое взорвалось, уточнили в МЧС.

ИА “Орелград”