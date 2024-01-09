СК устанавливает причину смерти исчезнувшей молодой орловчанки

9.1.2024 | 12:13 Новости, Происшествия

Проводится доследственная проверка.

Фото: Следственный комитет

Речь идёт о девушке, исчезнувшей накануне в Ливенском районе в селе Успенское. Сегодня её нашли мёртвой.

Как рассказали в орловском Управлении Следственного комитета, в связи с данным фактом проводится проверка. Однако, по предварительным данным, видимых признаков насильственной смерти на теле пока не обнаружили.

Уточняется, что девушка проживала в этом же населённом пункте. Кроме того, по данным СК ей уже исполнилось 20 лет. Ранее сообщалось, что девушка родилась в 2004-м году.

На данный момент следователь осмотрел место, где нашли тело. Проводятся дальнейшие необходимые проверочные мероприятия. Назначен комплекс судебных экспертиз.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – пояснили в ведомстве.

ИА «Орелград»


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