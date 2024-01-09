Неадекватный орловец вломился в закрытый пивбар

Происшествие произошло среди белого дня в переулке Матроса Силякова.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, в Орле в заведении общественного питания, расположенном в переулке Матроса Силякова, произошел необычный инцидент. Около полудня уже немолодой мужчина буквально вломился в помещение закрытого пивбара. Сотрудники Росгвардии получили тревожный сигнал с охраняемого объекта и оперативно выехали на место происшествия.

Как оказалось, мужчина, предположительно находившийся в неадекватном состоянии, разбил входную дверь пивбара и зашел в заведение в поисках алкогольных напитков. Росгвардейцы задержали хулигана, которым оказался 40-лений гражданин. Он был доставлен в отдел полиции для проведения разбирательства.

«Также в период выходных и праздничных дней правоохранители пресекли противоправные намерения местных жителей в сетевых гипермаркетах на улицах Лескова и Михалицына, – добавили в силовом ведомстве. – Орловцы скрыли под верхней одеждой алкоголь и продолжили новогодние каникулы в подразделениях регионального УМВД».

Ранее в Управлении Росгвардии отмечали, что надежную охрану особо важных и режимных объектов, а также имущества физических и юридических лиц по договорам обеспечивают подразделения вневедомственной охраны. К началу 2024 года в Орловской области под их охраной находилось более 4000 различных объектов, а также свыше 80 единиц транспортных средств физических и юридических лиц.

По данным ведомственной статистики, в 2023 году сотрудники вневедомственной охраны совершили более 8000 выездов по сигналу «Тревога» на охраняемые объекты, в квартиры и места хранения имущества граждан. В органы внутренних дел сотрудники орловской Росгвардии за год доставили свыше 200 граждан, подозреваемых в нарушениях административного и уголовного законодательства.

ИА «Орелград»