В Орле снова замерзает 909-й квартал

Жильцы многоэтажек жалуются на температуру в квартирах.

О проблеме рассказал первый зампред облсовета Михаил Вдовин. По его словам, жалобы поступают из домов по улице Машкарина, 14, 16, 29, Чечнёвой, 1, и других. В некоторых квартирах температура не поднималась выше плюс шестнадцати градусов.

««Орёлгортеплоэнерго» утверждает, что выдаёт необходимые параметры теплоносителя. ЖЭУ утверждает, что не получает необходимых параметров», – рассказал Вдовин.

В итоге депутат констатировал, что ответственные областные и городские чиновники ослабили контроль за ситуацией, и пообещал провести встречу с участием всех заинтересованных лиц «для решения проблемы». Она должна состояться на этой неделе.

С такой проблемой 909-й сталкивается не в первый раз. В комментариях некоторые из орловцев раскритиковали и Вдовина – так как он, несмотря на все заявления и усилия, всё же не исправил ситуацию окончательно.

Также некоторые из комментаторов, уже из других районов города, пожаловались на аналогичные проблемы. В частности, «отписались» жильцы домов по Планерной, 69, и МОПРа, 35.

ИА «Орелград»