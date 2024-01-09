Орловцы из дома, пострадавшего от атаки, смогут разместиться в ПВР

Об этом заявил мэр Юрий Парахин.

Глава городской администрации официально признал, что один из трёх беспилотников, атаковавших сегодня Орловскую область, причинил ущерб жилому дому. По словам мэра, взрывная волна выбила стёкла в многоэтажке.

Об этом же ранее сообщалось в соцсетях и СМИ. Отметим, что, скорее всего, речь идёт о трёхэтажном кирпичном доме на Высоковольтной улице.

Парахин заявил, что в мэрии создана комиссия, которая занимается восстановлением повреждений. Она работает “в связке” с управляющей компанией. При необходимости жильцы смогут перебраться в пункты временного размещения.

“Ситуацию держим на контроле. Берегите себя!”, – заключил мэр.

Напомним, что рядом с домом находился объект “Орёлэнерго”. По предварительным данным, именно при данном нападении пострадали трое человек. Один из них госпитализирован.

ИА “Орёлград”