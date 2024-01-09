Орловцы из дома, пострадавшего от атаки, смогут разместиться в ПВР

9.1.2024 | 18:53 Важное, Новости, Происшествия, СВО

Об этом заявил мэр Юрий Парахин.

Фото: newsorel.ru

Глава городской администрации официально признал, что один из трёх беспилотников, атаковавших сегодня Орловскую область, причинил ущерб жилому дому. По словам мэра, взрывная волна выбила стёкла в многоэтажке.

Об этом же ранее сообщалось в соцсетях и СМИ. Отметим, что, скорее всего, речь идёт о трёхэтажном кирпичном доме на Высоковольтной улице.

Парахин заявил, что в мэрии создана комиссия, которая занимается восстановлением повреждений. Она работает “в связке” с управляющей компанией. При необходимости жильцы смогут перебраться в пункты временного размещения.

“Ситуацию держим на контроле. Берегите себя!”, – заключил мэр.

Напомним, что рядом с домом находился объект “Орёлэнерго”. По предварительным данным, именно при данном нападении пострадали трое человек. Один из них госпитализирован.

ИА “Орёлград”


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