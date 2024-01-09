Орловцам рассказали, что делать с новогодними елками

Праздничные деревья можно пустить на корм для животных или сделать из них ванну.

Управление Россельхознадзора по Орловской и курской областям опубликовало полезную памятку о том, что делать с елкой после Нового года. Многие попросту выкидывают деревья, между тем специалисты перечисляют несколько оригинальных способов их последующего использования. Например, советуют они, можно проявить фантазию и превратить засохшее дерево в полезную или красивую вещь. Если распилить ствол на небольшие пенечки, а после украсить их свечами, шишками и бусинами, то получится оригинальная домашняя деталь интерьера.

Другой путь – приготовить хвойную ванну, полезную для здоровья. Такие ванны, как следует из памятки, помогают снять усталость, повысить тонус и активизировать кровообращение. Способ приготовления довольно прост: сначала надо приготовить настой или отвар из еловых веток, а затем влить его в воду. Впрочем, если на это нет времени, сил или желания, то подсушенную хвою можно просто высыпать на поверхность воды.

Интересно, что новогоднюю елку можно использовать и в качестве корма для животных, ведь хвоя содержит разные витамины и полезные вещества. Овцы или коровы, как говорят в ТУ Россельхознадзора, с удовольствием обглодают веточки. Однако следует помнить, что хвойные ветки должны быть чистыми, без мишуры, дождика, искусственного снега и химических красителей.

«Если ель или пихта стояли в воде и не высохли до состояния «облысения», из их веток можно сделать банный веник, – подсказывают также эксперты. – Для этого соберите ветки без сучков в плотный пучок, обмотайте ручку тканью или шнуром. Перед использованием его нужно залить кипятком и дать как следует распариться, тогда иголки станут мягче и при шлепках по телу не доставят неприятных ощущений. Если же у вас чувствительная кожа, на венике можно просто постоять или полежать, что тоже принесет пользу организму».

Хвою можно использовать и в качестве удобрения для огорода, смешав ее с прошлогодней ботвой. Она добавит компосту полезные микроэлементы и вещества. Подкармливать ею можно и комнатные цветы. Для этого надо приготовить настой: залить кипятком иголки и оставить их настаиваться на несколько дней.

ИА «Орелград»