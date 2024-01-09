Правила предоставления жилья многодетным утвердили на Орловщине

Постановление правительства вступило в силу с 1 января 2024 года.

Правительство Орловской области утвердило порядок предоставления многодетным семьям меры социальной поддержки по обеспечению жилым помещением взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно. Иными словами, речь идет об использовании единовременной денежной выплате взамен бесплатного участка, которая предусмотрена статьей 8.2 Закона № 350-ОЗ «О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной поддержки».

Порядок ввел условия предоставления единовременной денежной выплаты. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета. Исполнителем назначен департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Право на выплату имеют многодетные семьи, поставленные на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности Орловской области или муниципальной собственности. Такая земля им положена бесплатно для индивидуального жилищного строительства.

Право на предоставление выплаты реализуется многодетными семьями с их согласия и удостоверяется свидетельством, выдаваемым упомянутым выше департаментом. Выдается она однократно. Использовать ее можно по целевому назначению строго на: приобретение или строительство жилого помещения на территории Орловской области; приобретение на территории Орловской области земельного участка, вид разрешенного использования которого допускает строительство жилья; уплату взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья.

Также ее можно тратить на погашение жилищного кредита и процентов по нему (за исключением процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по займу), на платеж по договору участия в долевом строительстве жилья, на уплату цены договора уступки права требования по договору участия в долевом строительстве, на уплату паевого взноса в жилищных накопительных или жилищно-строительных кооперативах. По условиям, приобретаемое жилье или построенный частный дом должны быть не только пригодны для проживания по госстандартам, они должны находиться на территории Орловской области.

«Приобретаемое жилое помещение или созданный объект индивидуального жилищного строительства оформляются в общую долевую собственность всех членов многодетной семьи, указанных в свидетельстве, – отмечено в правительственном документе. – Единовременная денежная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у супруга (супруги), близких родственников (дедушки, бабушки, внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер)».

ИА «Орелград»