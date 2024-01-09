Орловцам предоставят доступ к редким книгам

Правила доступа к оцифрованным изданиям разработали в Орле.

Департамент культуры Орловской области разработал типовой административный регламент «Предоставления доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах». В настоящий момент документ проходит процедуру общественного обсуждения. Новый регламент установит порядок и стандарт предоставления государственной услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Данная услуга предоставляется юридическим и физическим лицам, обратившимся за предоставлением доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг. Должностное лицо департамента или библиотеки «должно принять все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц».

Основными требованиями при предоставлении информации станут: актуальность, своевременность, четкость и доступность в изложении информации, ее полнота и соответствие требованиям законодательства. При ответах на телефонные звонки должностные лица будут обязаны подробно и в вежливой, корректной форме информировать заявителей по интересующим их вопросам. Обращения заявителей рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации.

Издания, переведенные в электронный вид, предоставляются заявителю в виде электронных копий в графическом формате. Отметим, что указанная услуга предоставляется в сети Интернет в режиме онлайн, через сайты библиотек или Единый портал государственных услуг (ЕПГУ).

Срок предоставления государственной услуги, как указано в новом регламенте, зависит от скорости канала доступа к сети Интернет. При ее получении представление документов заявителем не требуется.

Учреждение не вправе требовать от заявителя: представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами; представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги; согласований, необходимых для получения госуслуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации; представления документов и информации, отсутствие или недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

ИА «Орелград»