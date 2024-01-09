В Орле на ремонт школ потратят 1,3 миллиарда

Планируется преобразить семь заведений.

Таковы планы на текущий год. О них рассказали в официальном телеграм-канале нашего региона.

Капитальный ремонт ожидает здания школ №15, 16, 21, 29, 32 и 39. В здании школы №50 сделают реконструкцию.

Также в 2024-м начнётся строительство здания школы №40. Ожидается, что оно обойдётся бюджету в 643 миллиона рублей.

Кроме того, капитальный ремонт планируется сделать в доме детского творчества №3, где учатся дети из Заводского района Орла. Стоимость этих работ составит 114,3 миллиона рублей.

ИА «Орелград»