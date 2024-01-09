В результате атаки БПЛА пострадали трое жителей Орла

9.1.2024 | 15:45 Важное, Новости, Происшествия, СВО

Об этом сообщил губернатор.

Фото: vk.com/orel_onlain

Андрей Клычков озвучил официальную информацию о сегодняшней атаке украинских беспилотников на Орёл.

По его словам, в результате пострадали трое человек – их здоровью причинён вред средней тяжести. Сейчас они получают необходимую помощь. Известно, что двое пострадавших отказались от госпитализации.

«На местах происшествия работают экстренные службы», – добавил губернатор.

Клычков не уточнил цели, которые атаковали беспилотники, лишь сообщив, что это «объекты топливно-энергетического комплекса».

Ранее информацию о нападении распространил телеграм-канал Mash. Сообщалось, что украинский беспилотник-камикадзе атаковал базу «Орёлнефтепродукта», расположенную на Семинарской улице. СМИ утверждало, что БПЛА попал в резервуар с топливом, но возгорания не произошло. В сентябре минувшего года эта нефтебаза уже подвергалась аналогичному нападению.

Позднее Mash сообщил о ещё одном беспилотнике, который «атаковал «Орёлэнерго» на юго-западе города». По данным источника, после этого начался пожар, который позднее локализировали.

ИА «Орелград»


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