Вдовин одобрил новую ротонду

9.1.2024 | 14:21 Новости, Общество

Её установка завершилась накануне.

Фото: vk.com/interesting_orel / Александр Калитин

Сейчас орловцы активно обсуждают обновлённый символ города в социальных сетях. Первый зампред облсовета и глава Попечительского совета по возрождению «Дворянского гнезда» Михаил Вдовин высказался по этому поводу в интервью порталу «Орловские новости».

«Я бы поставил строителям оценку «хорошо». Кстати, субподрядчик был орловский, может быть, именно поэтому всё так удачно получилось. Орловские ребята молодцы, сделали с душой», – заявил Вдовин.

Более того, народный избранник пообещал провести персональную экскурсию каждому орловцу, который захочет убедиться в истинности его слов. «Согласуем со строителями и проведём каждого, кто усомнится в качестве работ», – высказался он.

ООО «Элитный сад», которое отвечает за благоустройство «Дворянки», должно было сдать работу ещё 1 сентября минувшего года. Однако сроки продолжают переноситься. В декабре на профильном комитете горсовета готовность объекта оценили только в 65%.

ИА «Орелград»


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