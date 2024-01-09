Клычков сообщил о падении третьего беспилотника

9.1.2024 | 16:58 Важное, Новости, СВО

Это произошло в Орловском муниципальном округе.

Фото: Андрей Клычков

Как рассказал губернатор, БПЛА упал в районе посёлка Малая Саханка на нежилой объект. Погибших и пострадавших нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что ещё два беспилотника сегодня днём атаковали нефтебазу на Семинарской и объекты «Орёлэнерго» на Высоковольтной. В результате пострадали трое человек – их здоровью причинён вред средней тяжести. Один из пострадавших госпитализирован.

По предварительным данным, атака на Семинарской закончилась для агрессоров неудачно. СМИ сообщили, что БПЛА попал в резервуар с топливом, но возгорания не произошло.

После нападения на Высоковольтной многие местные жители слышали громкий звук взрыва и видели столб дыма. Как утверждают орловцы, все трое пострадавших получили травмы именно на этом объекте.

ИА «Орелград»


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