Орловцы жалуются на забитые отходами мусоропроводы

9.1.2024 | 16:48 ЖКХ, Новости

В некоторых домах мусор вывозили ещё в прошлом году.

Фото: newsorel.ru

В частности, такая проблема возникла в многоэтажках, расположенных в Зареченском микрорайоне. В одном из домов, по улице Зеленина, 8, мусоропровод оказался забит до 16 этажа включительно, сообщают «Орловские новости».

Жильцы опасаются, что скоро в отходах заведутся насекомые и животные, но пока мусор не вывозят.

Похожие проблемы наблюдаются и во многих других точках города. Например, в «Новой Ботанике» в одном из домов предусмотрительные члены домового комитета попросили жильцов вообще не пользоваться мусоропроводом на длинных новогодних выходных, так как не были уверены, что отходы будут вывозиться.

Однако критично переполнены и многие стационарные контейнеры, установленные вблизи жилых домов. Например, на это жаловались жильцы дома по Гайдара, 48 (район Мясокомбината).

Ранее стало известно, что на каникулах морозы вывели из строя до 50% техники мусороперевозчиков.

ИА «Орелград»


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