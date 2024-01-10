День памяти Анастасии Узорешительницы отметили в орловских колониях

Во время церковной службы осужденные исповедались и причастились.

В Орловской области в учреждениях системы УФСИН отметили день памяти святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что день памяти святой прошел в колонии-поселении №3 УФСИН России по Орловской области и исправительной колонии № 6. В стенах режимных учреждений были проведены праздничные богослужения. Совершили их помощник начальника управления по организации работы с верующими протоиерей Сергей Крючков, настоятель Свято-Троицкого храма поселка Шахово протоиерей Игорь Суханов и наместник монастыря святого Кукши игумен Иоанн (Бирюков).

«Во время церковной службы осужденные исповедались и причастились, – рассказали в пресс-службе регионального Управления ФСИН России. – Кроме того, священнослужители в честь памяти святой Анастасии произнесли проповедь и провели беседы о житии святой, а также о значении данного праздника».

Ранее в ведомстве сообщили о том, что в исправительных учреждениях Орловской области священнослужители провели праздничные рождественские богослужения. Священники не только поздравили осужденных с Рождеством Христовым, но и поведали им историю этого праздника, его основные традиции и обычаи, а также исповедовали и причастили всех желающих.

ИА «Орелград»