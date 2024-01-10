В Орле в мороз заделали ямы на улицах

Об этом сообщили в мэрии.

Ямочный ремонт сделали на улицах Горького и Цветаева. Для восстановления асфальтового покрытия использовалась новая спецтехника — термос-бункер «Вулкан».

«Вулкан» – это установка, которая крепится в кузов самосвала. Она позволяет латать ямы литым асфальтом, в том числе, при низких температурах (до минус десяти градусов).

«Мобильность, полная автономность, автоматическое поддержание температуры смеси — вот основные преимущества «Вулкана»», – рассказал начальник дорожно-строительного участка Николай Чершуков. Также при использовании данной установки не требуется дополнительно обрабатывать, зачищать или обрезать края ямы.

ИА «Орелград»