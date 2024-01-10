В Орловской области начали искать богатырей

В регионе объявлен прием заявок на военно-историческую реконструкцию.

В Орловской области стартовал прием заявок на участие в четвертой открытой заочной выставке военно-исторической реконструкции «Богатыри земли русской». «Прославим русскую военную историю, возродим патриотизм, богатырский дух!», – призывают организаторы. Мероприятие проводится Орловским областным центром народного творчества совместно с региональным департаментом культуры.

«Так же в рамках выставки проводится открытая патриотическая краеведческая акция «Россия – страна героев!», где любой человек, как житель любого города и региона, так и профессиональный краевед, может рассказать о событиях военной истории, связанных именно с его регионом, – сообщили в Центре. – В рамках проекта будет проведен онлайн-квиз «Богатырский вопрос», где каждый сможет показать свои знания».

По условиям конкурса, принять в нем участие могут реконструкторы, художники-любители, мастера декоративно-прикладного искусства, а также любые другие желающие. От них требуется предоставить организаторам анкету-заявку по типовой форме, которую. Можно найти на сайте Центра и в социальных сетях на страницах проекта. Прием заявок продлится по 19 мая 2024 года. Предусмотрены следующие номинации: «Воинский костюм и доспех», «Оружие и атрибутика», «Военный быт» и «Россия – страна героев!».

Последняя представляет собой открытую патриотическую краеведческую акцию, которая пройдет в рамках выставки. Это могут быть описания обычаев и традиций русских и российских воинов, предметов военного быта, древних укреплений, карты и схемы сражений, описание археологических находок и многое другое. «Все участники мероприятия в любых номинациях получат дипломы в электронном виде, а самые лучшие работы будут отмечены специальными дипломами и призами!», – обещают организаторы.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»