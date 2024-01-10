На Орловщине упали показатели по ОРВИ, гриппу и ковиду

Заболеваемость резко снизилась.

Падение отмечается по итогам уже двух недель. При этом в период с 1 по 7 января в регионе зафиксировано 2789 новых подозрений на ОРВИ. Это меньше показателя предшествующей недели в целых 2,7 раза.

При этом снижение заболеваемости ОРВИ отмечено во всех возрастных группах. Информацию сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Что касается ковида, то за первую неделю нового года в области зарегистрировано 192 новых случая заболевания. В последнюю семидневку декабря их было 377.

Впрочем, Роспотребнадзор призывает орловцев обязательно пользоваться защитными масками в местах массового скопления людей, а также обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов ОРВИ (и других респираторных заболеваний).

ИА «Орелград»