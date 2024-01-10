В ТТП Орла сменился директор

10.1.2024 | 16:45 Важное, Новости, Общество

Предприятие возглавил Игорь Косолапов.

Фото: Администрация Орла

Сегодня нового руководителя коллективу предприятия представил первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров.

Игорь Косолапов родился в Орле. В 1991 году окончил МГУ имени Ломоносова, в 2000-м году — Орловскую региональную академию государственной службы. Является кандидатом экономических наук. В последние годы работал на руководящих должностях в банковской сфере.

Ранее директором муниципального предприятия являлась Татьяна Иванова. Она исполняла соответствующие обязанности с ноября 2022 года.

Около года назад в горсовете Орла бурно обсуждали результаты проверки КСП, проведённой в «Трамвайно-троллейбусном предприятии». Тогда Иванова заявила, что не держится за должность и готова освободить её в любой момент.

ИА «Орелград»


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