В ТТП Орла сменился директор

Предприятие возглавил Игорь Косолапов.

Сегодня нового руководителя коллективу предприятия представил первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров.

Игорь Косолапов родился в Орле. В 1991 году окончил МГУ имени Ломоносова, в 2000-м году — Орловскую региональную академию государственной службы. Является кандидатом экономических наук. В последние годы работал на руководящих должностях в банковской сфере.

Ранее директором муниципального предприятия являлась Татьяна Иванова. Она исполняла соответствующие обязанности с ноября 2022 года.

Около года назад в горсовете Орла бурно обсуждали результаты проверки КСП, проведённой в «Трамвайно-троллейбусном предприятии». Тогда Иванова заявила, что не держится за должность и готова освободить её в любой момент.

ИА «Орелград»