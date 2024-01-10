Орловца пригласили в гости и ударили ножом

Инцидент произошёл в Орловском муниципальном округе.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области. Населённый пункт не уточняется.

Известно, что местный 46-летний житель познакомился с неким мужчиной в общественном транспорте. Сразу после этого он принял нового друга в своём доме. Несколько часов прошли за совместным распитием алкоголя.

Однако затем между хозяином и гостем произошёл конфликт. В итоге первый ударил второго ножом – причём несколько раз. После этого нападавший вызвал «Скорую помощь», а также позвонил в полицию.

Было возбуждено дело по статье 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Подозреваемый дал признательные показания. Сейчас он заключён под стражу.

В полиции уточнили, что ему вменяется вторая часть данной статьи. Она предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет (с возможным дальнейшим ограничением свободы на срок до двух лет).

ИА «Орелград»