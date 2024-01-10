Клычков провёл заседание Оперативного штаба Орловщины

Оно прошло в здании областной администрации.

Новость сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Как обычно, в совещании приняли участие руководители силовых структур и правоохранительных органов. Судя по всему, оно прошло в достаточно спокойном режиме. Впрочем, вчерашняя атака украинских БПЛА на Орёл всё же как минимум упоминалась.

Губернатор, поблагодарив силовиков за праздничные каникулы, прошедшие без особых происшествий, напомнил о злоключениях минувшего дня. «Снимать с контроля вопросы безопасности сейчас никак нельзя, особенно с учётом вчерашних событий со сбитыми в регионе беспилотниками», – заявил он.

Также Клычков напомнил, что впереди Орловщину ожидает Крещение, а затем – выборы президента России. «Наша задача – приложить максимум усилий для обеспечения безопасности жителей и ключевой инфраструктуры», – заключил он.

Отметим, что накануне Клычков сообщал, что сегодня в Орле будут отработаны «возможные риски», связанные с дальнейшими атаками вражеских БПЛА.

ИА «Орелград»