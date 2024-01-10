Орловец сбил женщину на «зебре» и скрылся

10.1.2024 | 10:45 Новости, Происшествия

ДТП случилось во Мценске.

Фото: УГИБДД по Орловской области

Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

Всё случилось накануне в 8 часов 10 минут у дома по улице Гагарина, 87. 44-летняя женщина пересекала дорогу по пешеходному переходу. «Зебра» не была оборудована светофором.

В этот момент её сбил пока что неизвестный водитель, передвигавшийся на пока что неизвестном транспортном средстве. Затем он скрылся с места.

«Пешеход после ДТП самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Назначено амбулаторное лечение», – отметили в дорожной инспекции.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП. Это – единственное, которое не обошлось без пострадавших.

ИА «Орелград»


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