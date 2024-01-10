СК займётся атакой дронов на Орёл

Ведомство расследует обстоятельства нападения.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета Российской Федерации.

Следователи изучат факты, связанные с обстрелами Курской и Орловской областей, которые произошли накануне. Официально заявлено, что их организовали вооружённые формирования Украины.

«В ходе атаки БПЛА в Орловской области пострадали три человека. Им оказывается необходимая помощь», – напомнили в Следственном комитете. В тот же день в Курской области в Суджанском районе в селе Горналь после обстрела погибла женщина.

В ведомстве пообещали, что СК установит обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям всех причастных лиц. Ранее губернатор Андрей Клычков рассказал, что сегодня в Орле «отработают риски» при дальнейших подобных нападениях.

ИА «Орелград»