Дроны атаковали Орёл с разницей в полчаса

Об этом рассказал губернатор.

Андрей Клычков высказался о вчерашнем нападении во время прямого эфира в социальных сетях.

В частности, он сообщил несколько новых подробностей. По его словам, три дрона атаковали Орловщину с разницей в полчаса – столько прошло между каждым из прилётов.

«Критические объекты инфраструктуры не пострадали. Сейчас идёт работа по восстановлению. Каких-либо сбоев систем жизнеобеспечения не допущено», – отметил губернатор.

По словам Клычкова, организаторы нападения стремились именно к этому – лишить орловцев тепла и электроэнергии на фоне зимних холодов. «Мы отступать не будем, мы будем дальше наступать», – высказался Клычков.

Также губернатор рассказал о единственном госпитализированном пострадавшем. Как оказалось, он получил травмы не при самом взрыве, а уже при обрушении некоего объекта (в результате атаки БПЛА). «Его жизни ничего не угрожает», – подчеркнул Клычков.

Кроме того, губернатор рассказал, сегодня в Орле отработают «возможные риски в дальнейшем». Мероприятие запланировали на областном оперативном штабе.

ИА «Орелград»