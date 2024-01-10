Орловские ЦРБ получили анализаторы гемоглобина

10.1.2024 | 12:15 Медицина, Новости

Технику закупили для пяти учреждений.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Как рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области, это анализаторы гликированного гемоглобина, предназначенные для работы лабораторий. Теперь ими располагают Плещеевская, Ливенская, Мценская, Кромская и Покровская ЦРБ.

Закупка обошлась в 8,5 миллиона рублей. Оборудование поступило благодаря новой программе «Борьба с сахарным диабетом».

Анализатор позволит специалистам проводить более точные и информативные исследования на уровень сахара в крови. При этом время анализа сократится до 130 секунд. Один аппарат способен делать до 27 тестов в час.

Прибор способен оценить информацию за последние три месяца. Такое исследование назначается пациентам с подозрением на сахарный диабет, а также с уже поставленным диагнозом. Также анализ на гликированный гемоглобин официально входит во второй этап диспансеризации.

ИА «Орелград»


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