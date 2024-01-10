В Орле обезводили торговый центр

Также без воды остались два жилых дома.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла.

По данным «Орёлводоканала», прекращено холодное водоснабжение ТЦ «Посадский» на 1-й Посадской, 13. Также без воды остались жильцы соседних домов №15 и №17. На их первых этажах расположены магазины, заведения общественного питания.

Причиной стал ремонт водопроводной сети. Работы ведутся силами бригады из семи человек, «вооружённых» тремя единицами спецтехники.

Ожидается, что вода вернётся в здания сегодня к 15 часам.

ИА «Орелград»