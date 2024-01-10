В Орле пройдёт акция «Ёлка – не мусор»

Она состоится 20 января.

В пресс-службе администрации Орла напомнили, что экологическое мероприятие проводится четвёртый год подряд. Его цель – собрать у горожан новогодние деревья, потерявшие актуальность, и переработать их в щепу.

В этом году акция пройдёт 20 января, в субботу, с 11:00 до 13:00. Пункты приёма будут организованы в восьми точках во всех районах города:

в Советском – у зданий по Приборостроительной, 45, и Октябрьской, 57,

в Заводском – на Комсомольской площади, напротив главного здания ОГУ имени Тургенева, на Комсомольской улице, напротив Орловского городского центра культуры, у дома по Бульвару Молодёжи, 6,

в Железнодорожном – в сквере «Юность»,

в Северном – у памятника металлургам.

Обязательное условие – освободить своё праздничное дерево от украшений и мишуры. Принимаются не только ели, но также сосны и пихты.

Организатором акции выступает «Социально-культурный фонд развития и инновации» (при поддержке Администрации города Орла).

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»