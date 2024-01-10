В деревне Жилина отремонтируют дворы на Строительной улице

10.1.2024 | 8:20 ЖКХ, Новости

Комфортную среду обещают жителям девяти домов Орловского округа.  

Фото: Яндекс.Карты

Подрядчик определен в ходе электронного аукциона. Контракт заключен с орловской ООО «ТСК Альянс». Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, расположенных в деревне Жилина на улице Строительной, будет проходить в рамках реализации регионального проекта “Формирование комфортной городской среды”. Цена контракта – 21 млн рублей. Срок исполнения – 9 октября 2024 года.

Отметим, ТСК Альянс ремонтировала ряд дворов в Орле. Качество городских чиновников устроило.

ИА “Орелград”

 


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