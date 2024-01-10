В Орле найден подрядчик для строительства водопровода к участкам для льготников

10.1.2024 | 9:23 ЖКХ, Новости

Сети за 32,7 млн рублей должны появиться у деревни Овсянниково.

Фото: ИА «Орелград»

Строительство водопроводных сетей для земельных участков, предоставленных многодетным семьям, имеющим трех и более детей, должно быть завершено до 9 сентября 2024 года. По результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе принято решение о признании только одной соответствующей требованиям, указано в ГИС «Закупки». Работы будет проводить орловское ООО «МАСИС». Предусмотрен аванс для подрядчика в размере 30% стоимости контракта.

ИА “Орелград”

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