В Орле подписали контракт на отлов сотни собак

Подрядчика определили в ходе открытого конкурса в электронной форме.

Победителем признано белгородское ООО «ЭкоСервис». Цена единицы услуги – 28 800 рублей, всего контракта – 3 миллиона. Подрядчик обязуется оказать услуги по обращению с животными без владельцев, Спецавтобаза – принять и оплатить работы.

Исполнение заявки осуществляется в течение семи рабочих дней со дня ее регистрации. Исключение – если присутствует информация о том, что поведение животных представляет опасность для жизни и здоровья граждан. Тогда на исполнение заявки отводится восемь часов, указано в контракте.

Услуги, судя по документации, начали оказывать с 1 января. Действие контракта заканчивается 30 апреля. Перечень услуг включает осмотр кинологом, отлов и маркирование, стерилизацию, содержание в приюте, транспортировку на прежние места обитания, эвтаназию животного для прекращения непереносимых физических страданий, утилизацию трупа.

«Отлову подлежат животные без владельцев независимо от породы, в том числе имеющие ошейник, находящиеся на улицах и в иных общественных местах, кроме находящихся на привязи, без сопровождающих лиц», – указано в контракте.

ИА “Орелград”