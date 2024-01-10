В обладминистрации заработал новый департамент

Ведомство займется информационно-аналитической работой.

Положение о департаменте информационно-аналитической работы Орловской области правительство региона утвердило в последние дни уходящего года. Оно вступило в силу с 1 января 2024 года. Раньше в структуре областной администрации работало управление с аналогичным названием. Департамент информационно-аналитической работы, согласно правительственному документу, является органом исполнительной власти специальной компетенции Орловской области. Он осуществляет функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования.

Также ему делегированы правоприменительные функции в сфере аналитического и информационного обеспечения, мониторинга и прогнозирования деятельности органов исполнительной власти Орловской области. Однако одним из основных направлений деятельности департамента остается сфера взаимодействия со средствами массовой информации. Что касается полномочий, то департамент: обеспечивает формирование и реализацию информационной политики, единого информационного пространства в Орловской области; принимает меры по совершенствованию обеспечения граждан объективной информацией о работе органов исполнительной власти; обеспечивает аналитическое сопровождение деятельности губернатора в области мониторинга социально-экономической ситуации.

Именно сотрудники указанного департамента наделены полномочиями по подготовке для губернатора оперативной информации, обзоров, публикаций и сообщений на основе мониторинга средств массовой информации. Они же будут ответственными за подготовку информационно-аналитических и прогнозных материалов для губернатора, проектов документов, выступлений, решений и поручений главы региона. Департамент в силу своего функционала также участвует в экспертном обеспечении проводимых губернатором совещаний и встреч.

ИА «Орелград»