В Орле в доме, пострадавшем от атаки дронов, застеклили окна

Работы завершены полностью.

Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на городскую администрацию.

«Всё в порядке, окна в пострадавшем доме застеклили, и жильцам не пришлось ехать в пункт временного размещения», – сообщили в мэрии. Известно, что это произошло ещё до четырёх часов утра сегодняшнего дня.

Здание находится на Высоковольтной улице. Накануне мэр Орла Юрий Парахин предложил жильцам, в случае необходимости, переместиться в ПВР.

Дом пострадал при атаке одного из дронов на объект «Орёлэнерго», расположенный по соседству. Взрывная волна выбила стёкла в некоторых квартирах.

ИА «Орелград»