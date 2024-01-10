В Орле в доме, пострадавшем от атаки дронов, застеклили окна

10.1.2024 | 13:24 Важное, Новости, Происшествия, СВО

Работы завершены полностью.

Фото: newsorel.ru

Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на городскую администрацию.

«Всё в порядке, окна в пострадавшем доме застеклили, и жильцам не пришлось ехать в пункт временного размещения», – сообщили в мэрии. Известно, что это произошло ещё до четырёх часов утра сегодняшнего дня.

Здание находится на Высоковольтной улице. Накануне мэр Орла Юрий Парахин предложил жильцам, в случае необходимости, переместиться в ПВР.

Дом пострадал при атаке одного из дронов на объект «Орёлэнерго», расположенный по соседству. Взрывная волна выбила стёкла в некоторых квартирах.

ИА «Орелград»


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