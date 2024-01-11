Брат мэра Орла посажен в СИЗО

11.1.2024 | 12:10 Важное, Закон и порядок, Новости

Он обвиняется в хищении 50 миллионов рублей из бюджета.

Фото: www.kp.ru

Как сообщает «Коммерсант», уголовное дело расследует Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. На данный момент Виктор Парахин, бывший замгендиректора ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» и брат мэра Орла Юрия Парахина, находится в СИЗО вместе с двумя предполагаемыми подельниками.

Это экс-гендиректор того же предприятия Юрий Спасский и экс-замначальника департамента информационных технологий этого же ФГУПа Роман Лаврентьев. Такое решение принял Замоскворецкий суд столицы.

Им вменяется «злоупотребление должностными полномочиями при выполнении госзаказа в рамках комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте в период пандемии 2020 года».

Предварительно установлено, что обвиняемые направили в Минтранс завышенное обоснование дополнительного финансирования работ по развитию ЕГИС ОТБ (Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности). По версии следствия, бюджет лишился не менее 50 миллионов рублей.

Сообщается, что фигуранты частично признали свою вину.

ИА «Орелград»


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