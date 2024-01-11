В Покровской ЦРБ открылось новое отделение

11.1.2024 | 13:10 Медицина, Новости

Здесь будут заниматься амбулаторной реабилитацией взрослых пациентов.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Как сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области, работать с ними будет бригада из медиков нескольких специальностей. В неё вошли: врач по медицинской реабилитации, невролог, медицинский психолог, логопед, а также специалисты по лечебной физкультуре, массажу и физиотерапии.

В отделении будут восстанавливаться пациенты, пережившие острые нарушения мозгового кровообращения, с болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом, а также различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Каждому из них врачи подберут индивидуальную программу, исходя из его состояния и возможностей.

Также в отделении планируется проводить психосоциальную реабилитацию. Её главная цель – научить пациента справляться со стрессом и депрессией и адаптироваться к последствиям своего диагноза. Также дополнением к программе восстановления станут детальные рекомендации врача по дальнейшему образу жизни.

Ранее стало известно, что в Орловской области пять ЦРБ получили современные аппараты для измерения уровня сахара в крови.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

ИА «Орелград»


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