Сегодня на ВДНХ пройдёт День Орловской области

Мероприятие состоится в рамках Международной выставки «Россия».

Орловцы могут наблюдать за событиями в прямом эфире. Трансляция начнётся в 12 часов 30 минут.

Планируется, что День Орловской области откроет губернатор Андрей Клычков. Он презентует достижения нашего региона и расскажет о планах на ближайшее будущее.

В рамках деловой части программы будут обсуждаться приоритеты развития промышленности и АПК в современных условиях. Также состоится круглый стол, посвящённый сохранению экологического и природного наследия России в Национальном парке «Орловское Полесье». На ещё одном круглом столе под названием «Школа равных возможностей» будут рассмотрены ключевые вопросы инклюзивного образования в Орловской области.

Также в рамках мероприятия пройдут лекции, посвященные истории, культурному и духовному наследию нашей области. Для гостей выставки «Россия» выступят артисты Орловского государственного института культуры, ансамблей «Каравай» и «Славица».

Кроме того, запланировано театральное выступление с глубоким вовлечением зрителей, посвящённое жизни и творчеству Тургенева, показ спектакля по сказкам Пушкина, викторина по «Запискам охотника». Состоится розыгрыш туристических путевок в наш регион.

В рамках спортивной части мероприятия пройдёт фестиваль по регби на снегу среди мужских команд Орловской, Белгородской и Курской областей. А также – футбольная викторина с легендой отечественного футбола, тренером Юрием Сёминым.

Кроме того, в течении всего дня лучшие орловские мастера народных промыслов будут проводить серию мастер-классов. Также всем желающим представят продукты от орловских производителей: лимонад, мясные и колбасные деликатесы, кондитерские изделия и многое другое.

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ИА «Орелград»