«Народный фронт» нашёл в Орле саморазрушающийся дом

11.1.2024 | 15:15 ЖКХ, Новости

По словам общественников, здание находится в безобразном состоянии.

Фото: vk.com/nf_orel

Его адрес – Наугорское шоссе, 25. В доме проживают около 300 человек.

«Здание буквально самоуничтожается на глазах», – рассказали в «Общероссийском народном фронте». Уже около пяти лет стены и перекрытия обваливаются, при этом кирпичи еле держатся на самых краях.

Также у здания есть большие проблемы с электропроводкой – вода льётся с крыши прямо на распределительные щиты. «Только чудом здесь не было пожара», – отметили общественники. При этом главный вход в дом закрыт – жильцы вынуждены пользоваться запасным.

Здание построено в 1974-м году. Капитальный ремонт не проводился в нём ни разу.

В итоге «Народный фронт» обратился в территориальное управление по Советскому району Администрации города Орла с просьбой принять срочные меры и оказать помощь жильцам.

ИА «Орелград»


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