Новые дорожные знаки не спасли водителей от «моста глупости»

Под ним снова застрял фургон.

Об этом сообщают в соцсетях. Там же размещено видео с места происшествия.

Судя по нему, под Александровским мостом застрял фургон «ГАЗ». Грузовой автомобиль не только попал в беду сам, но и мешает проезду другого транспорта.

Напомним, что «мостом глупости» это место считается уже не первый год. В проезде, который имеет обманчивую форму полукруга, регулярно застревают грузовики.

В декабре у злополучного проезда установили новые дорожные знаки. Допустимую высоту транспорта снизили почти в два раза – с трёх до 1,7 метра. Однако это не помогло.

ИА «Орелград»