Орловец взлетел в международном боксёрском рейтинге

11.1.2024 | 14:31 Новости, Спорт

Владислав Туйнов прибавил сразу 387 пунктов.

Фото: vk.com/kickboxing57

Речь идёт о рейтинге BoxRec. Туйнов поднялся в нём с 544-го на 157-е место (среди боксёров во втором среднем весе – до 76,205 килограммов).

«Это очень большой скачок», – так прокомментировали новость в орловской школе кикбокинга Chadin’s School.

Туйнов является воспитанником этого заведения. Орловец завоевал титул чемпиона мира по кикбоксингу, но в 2022-м «ушёл» в бокс. На данный момент на его счету четыре успешных боксёрских поединка.

2023-й год Туйнов завершил боем с Эриком Мууном из США. Поединок закончился досрочно – орловец отправил американца в тяжёлый нокаут.

BoxRec публикует рейтинги для всех боксёров – как активных, так и завершивших спортивную карьеру. В 2005 году он официально признан Комиссией Ассоциации Бокса (ABC).

ИА «Орелград»


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