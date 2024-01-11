В Орле снова пройдёт акция «Свет Рождественской звезды»

11.1.2024 | 13:20 Новости, Общество

Жители города соберут средства для лечения 6-летней Маши Поповой.

Фото: vk.com/oreladm

Около полугода назад врачи диагностировали у девочки постинфекционный аутоиммунный энцефаломиелит, нижний вялый парапарез и нарушение функций тазовых органов. Болезни пришли внезапно. У ребёнка поднялась температура. Уже через несколько дней Машу пришлось подключать к аппарату ИВЛ, а затем вводить в медикаментозный сон.

К настоящему моменту врачи стабилизировали её состояние. Однако юной орловчанке требуется дорогостоящая реабилитация. Организаторы планируют собрать для Маши около полумиллиона рублей.

Помочь девочке можно уже сейчас. Реквизиты опубликовала администрация Орла. Традиционный благотворительный концерт «Свет Рождественской звезды» пройдёт завтра, 12 января, в 17 часов в Орловском городском центре культуры (на Комсомольской, 261-А).

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ИА «Орелград»


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