В Орловской области будут судить двоих полицейских

11.1.2024 | 11:19 Важное, Закон и порядок, Новости

Также перед судом предстанет их бывший коллега, уже уволенный со службы.

Отдел полиции №1 по городу Орлу. Фото: yandex.ru

Как рассказали в Следственном комитете, это сотрудники Отдела полиции №1 по городу Орлу. Оно следит за ситуацией в Железнодорожном районе.

Полицейские (двое действующих и один бывший) обвиняются по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Максимальное предусмотренное наказание – лишение свободы на срок до четырёх лет.

Как установило следствие, в мае 2021-го года сотрудники МВД выезжали на место происшествия в связи с поступившим вызовом. Гражданин сообщил о хищении его средств, причём в значительном размере.

Однако затем полицейские решили скрыть преступление от государственной системы учёта. При этом они заведомо знали, что виновное лицо не будет установлено.

Кроме того, они принудили некоего жителя города Орла, который не являлся участником данного преступления, передать потерпевшему денежную компенсацию. При этом полицейские сфальсифицировали необходимые документы, чтобы придать видимость законности своим действиям. Впоследствии на основании этого один из обвиняемых вынес незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В пресс-службе Управления МВД по Орловской области пояснили, что при подтверждении вины сотрудников они понесут наказание в установленном законом порядке.

ИА «Орелград»


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