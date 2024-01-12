Двое орловцев врезались в столб

12.1.2024 | 10:43 Новости, Происшествия

Их вытаскивали из машины с помощью МЧС.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Авария произошла накануне в 10 часов 43 минуты в Ливенском районе на 107-м километре федеральной трассы «Орёл-Тамбов». Подробности рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

«Рено Логан» съехал в кювет и врезался в опору дорожного освещения. Внутри находились двое мужчин – 40-летний водитель и 49-летний пассажир.

Сотрудники 7-й пожарно-спасательной части, прибыв на вызов, деблокировали пострадавших и передали их медикам. После этого мужчин доставили в учреждение здравоохранения.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 17 раз, в том числе, два раза на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»


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