Жители Орла могут провериться на онкозаболевания рта

Мероприятие пройдёт в Областной стоматологической поликлинике.

Оно состоится в эту субботу, 13-го января. Приём будет вестись в филиале на Московском шоссе, 137, в корпусе 5-А. Подробности можно уточнить по телефону 33-49-13.

Также в ближайшее время проверки пройдут в других филиалах – на Герцена, 2 (27 января), и на Комсомольской, 249 (10 февраля).

Процедура является абсолютно безболезненной и занимает около 10 минут. Пройти её может любой совершеннолетний совершенно бесплатно. Единственное условие – наличие полиса ОМС. Также при себе надо иметь паспорт и СНИЛС.

Специалисты проводят осмотр специальным прибором – АФС-400. Он позволяет выявлять возможную патологию на самых ранних стадиях, когда она ещё не видна невооружённым глазом.

Как правило, в Орловской области злокачественные новообразования полости рта регистрируют у мужчин. На них приходится две трети случаев.

Возраст большинства заболевших составляет от 50 до 69 лет. В группу риска входят курильщики, лица с наследственной предрасположенностью к онкозаболеваниям, носители вируса герпеса. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Возрастное ограничение: 18+

ИА «Орелград»