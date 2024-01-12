В Орле гендиректора ООО «Триумф» крупно оштрафовали за «Кванториум»

Этого добилась прокуратура.

По инициативе надзорного органа генеральный директор компании был привлечен к административной ответственности. Причиной стало нарушение сроков работ в Городском парке культуры и отдыха.

В мае минувшего года «Триумф» взялся за благоустройство территории у будущего здания детского технопарка «Кванториум». Завершить работы нужно было к 31 октября. Однако этого не произошло.

«В нарушение требований законодательства подрядчиком должный контроль за выполнением работ не был обеспечен», – отметили в прокуратуре.

Итогом стало административное дело и штраф в размере 400 тысяч рублей. Также в органе надзора отметили, что продолжают держать на контроле вопрос завершения работ.

Ранее стало известно, что власти расторгли контракт с ООО «Триумф» и выбрали нового подрядчика – ЗАО «Горпроект». Однако и он успел «отвалиться».

ИА «Орелград»