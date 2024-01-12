В Орле гендиректора ООО «Триумф» крупно оштрафовали за «Кванториум»

12.1.2024 | 10:30 Важное, Закон и порядок, Новости

Этого добилась прокуратура.

Фото: ИА “Орелград”

По инициативе надзорного органа генеральный директор компании был привлечен к административной ответственности. Причиной стало нарушение сроков работ в Городском парке культуры и отдыха.

В мае минувшего года «Триумф» взялся за благоустройство территории у будущего здания детского технопарка «Кванториум». Завершить работы нужно было к 31 октября. Однако этого не произошло.

«В нарушение требований законодательства подрядчиком должный контроль за выполнением работ не был обеспечен», – отметили в прокуратуре.

Итогом стало административное дело и штраф в размере 400 тысяч рублей. Также в органе надзора отметили, что продолжают держать на контроле вопрос завершения работ.

Ранее стало известно, что власти расторгли контракт с ООО «Триумф» и выбрали нового подрядчика – ЗАО «Горпроект». Однако и он успел «отвалиться».

ИА «Орелград»


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