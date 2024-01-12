Клычков установил размер поощрения за заслуги перед Орловщиной

Он остался на уровне минувшего года.

Речь идёт о единовременной выплате, которая полагается гражданам, награждённым знаком отличия «За заслуги перед Орловской областью». Губернатор подписал указ, определяющий размер такой выплаты в наступившем году.

Впрочем, по сравнению с 2023-м он не изменился. Те, кому вручат знак первой степени, получат по 30 тысяч рублей. За знак второй степени полагается по 20 тысяч рублей.

Отметим, что этой наградой отмечают не только отдельных граждан, но и целые коллективы – за разнообразные достижения в деле развития нашей области.

Напомним, что накануне были вручены очередные региональные награды. Церемония прошла в Москве в рамках Дня Орловской области на Международной выставке «Россия». Знаменитый хирург и педиатр Леонид Рошаль был отмечен знаком «Гордость и Слава Орловщины». Также медаль, выпущенную в честь 80-летия освобождения нашего региона от фашистов, и юбилейный знак «85 лет Орловской области» вручили футболисту и тренеру Юрию Семину и лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

ИА «Орелград»