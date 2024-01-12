В Орловской области увеличили расходы на молодежь

Финансирование целевой программы выросло на миллионы рублей.

В Орловской области начала действовать обновленная государственная программа «Молодежь Орловщины». Ранее правительство региона внесло изменения в ее паспорт. Основным из них стало увеличение общего объема затрат, запланированных на реализацию программы, увеличен с 308,433 до 320,727 миллиона рублей. В разрезе подпрограмм объемы финансирования также изменились: затраты на подпрограмму «Орловщина молодая» выросли с 128,922 до 133,573 миллиона рублей, подпрограммы «Развитие добровольчества (волонтерства) в Орловской области» – с 53,139 до 53,875 миллиона рублей. Финансирование подпрограммы «Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе» увеличено с 121,643 до 128,55 миллиона.

Основная цель указанной государственной программы – обеспечение реализации молодежной политики на территории Орловской области. Ее задачами являются совершенствование условий для развития и максимального использования потенциала и поддержки социально активной, талантливой молодежи, развитие добровольчества и волонтерства среди граждан всех возрастов, развитие высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, а также повышение эффективности нравственного воспитания граждан.

Кроме того, программа призвана обеспечить «условия для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, пропаганда здорового образа жизни». В ее состав входят четыре подпрограммы. К слову, почти все запланированные средства поступят из бюджета Орловской области – 302,812 миллиона рублей. Средства федерального бюджета поступили в предыдущие годы, они составили 17,914 миллиона.

ИА «Орелград»