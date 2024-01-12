В Орловской области появятся репатрианты

Орловцев затронут изменения в миграционном законодательстве.

Управление по вопросам миграции регионального УМВД сообщило об изменениях, внесенных в программу содействия добровольному переселению соотечественников. Одним из главных новшеств стало введение понятия «Репатриант». Оно было узаконено с 1 января 2024 года указом президента Владимира Путина. «Репатриант – это соотечественник, изъявивший желание принять участие в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в порядке, установленном госпрограммой для репатриантов», – поясняет пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Новый порядок распространяется на несколько категорий граждан, в том числе на: граждан РФ, постоянно проживавших за ее пределами по состоянию на 24 февраля 2022 года; – лиц, добровольно оформивших выход из гражданства РФ; лиц, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и имевших в прошлом гражданство СССР; лиц, имеющих родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ и имевших соответствующую гражданскую принадлежность.

«Для участия репатриантов в Государственной программе вводятся особые условия, при этом они вправе принять участие в ней на общих основаниях, – добавляют в пресс-службе УМВД. – Репатриантам не требуется подтверждать владение русским языком. Им предоставлена возможность выбирать для переселения любой субъект РФ, в том числе не участвующий в реализации госпрограммы (например, Москва, Московская область и Санкт-Петербург)».

Требования региональной госпрограммы на репатриантов и членов их семей не распространяются. Репатриантам, получившим статус участника программы, не предоставляется право на получение государственных гарантий и социальной поддержки, за исключением компенсации расходов на уплату госпошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев, консульских сборов.

Ранее пресс-служба губернатора сообщала, что с момента старта в 2014 году указанной государственной программы Орловская область приняла 5116 соотечественников, в том числе 2158 участников и 2958 членов их семей. В 2023 году количество согласованных соотечественников составило 55 человек, из них 19 участников и 36 членов их семей. Участниками государственной программы стали квалифицированные специалисты в различных областях экономики: электроэнергетика, экономика, торговля, образование, здравоохранение, строительство, сельское хозяйство, программное обеспечение, а также студенты вузов.

«Участникам Программы и членам их семей предоставляются государственные и муниципальные услуги в сфере образования в соответствии с действующим законодательством, – напомнили в пресс-службе губернатора. – В рамках оказания государственных услуг в области содействия занятости населения соотечественникам оказывается содействие в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства».

ИА «Орелград»