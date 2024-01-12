Рыбаков пожалуется в прокуратуру на новый мусорный комплекс

Депутат недоволен тем, как происходит сортировка и захоронение отходов.

Накануне о работе комплекса рассказали «Вести-Орёл». Известно, что за первые дни работы он принял около трёх тонн отходов. За одну двенадцатичасовую смену комплекс принимает около 70 автомобилей – каждый привозит сюда до шести тонн мусора.

Впрочем, по словам гендиректора компании «Экополис» Леонида Березина, иногда отходы принимают и после установленного времени (19-ти часов). Также Березин рассказал, что предприятию требуются работники – для которых созданы неплохие условия. Это касается и оплаты, и доставки, и питания.

Ложкой дёгтя в этой бочке мёда стала публикация депутата областного совета Виталия Рыбакова. Он разместил в соцсетях собственное видео, где выдвинул серьёзную претензию.

«Жителям были даны обещания, что вблизи с городом будут захораниваться только остатки после сортировки в брикетах. По факту я увидел, что это наглая ложь. Площадка сортировки завалена отходами, сортировка не работает, а машины свозят несортированный мусор прямо к месту захоронения, где тяжёлая техника его просто трамбует», – рассказал Рыбаков.

Также депутат пообещал передать эти материалы в прокуратуру Орловской области.

В материале «Вести-Орёл» утверждается, что около 35% мусора, поступающего на комплекс, идёт на последующую реализацию. «Мусор хранят методом траншейного складирования, спрессованным в брикеты», – сообщается в репортаже. При этом каждый брикет помещается в отдельный контейнер. Также главный инженер «Экополиса» Сергей Симбирёв рассказал, что полигон покрыт изоляционным материалом, который предотвращает попадание вредных веществ в грунтовые воды.

ИА «Орелград»