В Орле могут принять меры против грузовиков и маршруток во дворах

Об этом сообщил председатель городского совета.

Василий Новиков рассказал о проблеме в своих социальных сетях.

По его словам, вопрос подняла одна из жительниц города, пришедшая на приём. Она рассказала, что на улице 8 Марта между домами №27 и №66 постоянно паркуется крупногабаритный транспорт – грузовики и автобусы. Они мешают и пешеходам, и снегоуборочной технике. Также родители беспокоятся за своих детей, которые ходят в расположенные здесь детсады и школу.

Также местные жители жалуются на одного из водителей, который «носится по дороге» на «ПАЗике», а также делает развороты через парковку у магазина «Оптовичок».

Новиков отметил, что проблема характерна не только для данного квартала. На дворовых территориях Орла всё чаще можно встретить припаркованный крупногабаритный транспорт. Возможно, этот вопрос будет решён системно.

Глава горсовета пообещал направить соответствующий запрос мэру Орла Юрию Парахину. «В дальнейшем буду инициировать его вынесение на городскую комиссию по безопасности дорожного движения», – добавил Новиков.

ИА «Орелград»